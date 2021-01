Twitter a suspendu le compte de Donald Trump

Avec 88 millions d'abonnés et pas moins 29 messages par jour en moyenne, le compte Twitter de Donald Trump était l'un des plus suivis et des plus actifs. Le président américain adorait ce réseau social, mais il vient d'en être exclu après cet ultime : "Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi (...) ne seront méprisés ni traités injustement".