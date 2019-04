VIDÉO - Ukraine : qui est Volodymyr Zelensky, l'humoriste qui a battu à plate couture le président sortant Petro Porochenko

Père de deux enfants et diplômé de droit, il est originaire de la ville industrielle de Kriviï Rig, dans le centre de l'Ukraine. Mais c'est sur scène qu'il a fait carrière. Directeur artistique du studio "Kvartal 95", il est, selon des médias, cofondateur d'un conglomérat d'entreprises spécialisées dans le divertissement, connu en Ukraine ainsi qu'en Russie pour des shows et séries télévisées. Annonçant la couleur d'une campagne spectacle, son annonce de candidature a d'ailleurs été diffusée la nuit du Nouvel an par une chaîne privée à la place des vœux du président Porochenko. "Quand j'ai annoncé que je briguais la présidence, on m'a qualifié de clown. Je suis clown et j'en suis très fier", indiquait-il en début de campagne.





Pour s'imposer dans le débat public, ce candidat atypique a mis à profit sa carrière d'acteur. Il n'a pas mené de campagne traditionnelle, préférant se produire sur scène avec sa troupe de stand-up et s'exprimant davantage sur les réseaux sociaux qu'à la télévision et dans les journaux. Autre explication à ce succès : la crise dans laquelle se trouve l'Ukraine. Pays de 45 millions d'habitants aux portes de l'Union européenne, le pays est aujourd'hui l'un des Etats les plus pauvres d'Europe. Si elle s'est brouillée avec la Russie avec la perte de la Crimée, et s'est résolument tournée vers l'Occident, elle traverse la pire crise depuis son indépendance en 1991.