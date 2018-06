VIDÉO - Un agent du FBI danse dans un bar... et tire accidentellement sur un client

Un bar, un pistolet, un salto-arrière. Les ingrédients pour un mauvais cocktails étaient réunis au Mile Hile Spirits de Denver, dans la nuit de vendredi à samedi. Vers minuit 45, un homme décide de faire une petite démonstration de danse devant les autres clients du bar. Problème : c'est un agent du FBI, et il est armé.





Un client du bar a sorti son smartphone pour immortaliser l'événement. Sur les images, on voit l'agent, qui n'est pas en service, tenter d'effectuer un salto arrière. C'est alors que son revolver tombe de l'arrière de son pantalon. L'homme tente de le ramasser au plus vite mais, dans sa précipitation, appuie sur la détente. Le coup de feu part, blessant à la jambe un autre client du bar. La vidéo, publiée sur Twitter par un journaliste d'une télévision locale, a déjà été vue plus d'1,5 million de fois.