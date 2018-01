Un an à la Maison Blanche : Donald Trump est-il un président fainéant ?

"On voit bien que cette année faite d’une succession de polémiques, de comportements totalement atypiques pour un président des Etats-Unis – jouer au golf tous les weekends, insulter des gens sur Twitter, etc. – cache un certain vide", jugeait en novembre dernier le chercheur à l'Ifri Corentin Selin, spécialiste de la politique américaine, alors que nous l'interrogions à l'occasion des un an de l'élection de Donald Trump. "Il y a un contraste entre cette agitation et le concret. Fin octobre, il y avait encore 40% des nominations de hauts-fonctionnaires, de diplomates, qui n’avaient pas été transmises au Sénat. C’est tout simplement incroyable, on n'a jamais vu ça. Cela soulève une question, que les médias américains peuvent difficilement se poser vue leur très mauvaise relation à la présidence : est-ce que Donald Trump travaille ? La réponse n’est pas franchement évidente."