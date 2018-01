Un an à la Maison Blanche : Donald Trump ruine-t-il l'image des Etats-Unis à l'étranger ?

"On retrouve avec Trump une forme d’usage de la force militaire et d’unilatéralisme très impopulaire dans le monde que l’on avait déjà pu connaître différemment avec George W. Bush", expliquait de son côté, toujours en novembre dernier, Corentin Sellin, historien spécialiste des Etats-Unis. Même si, précisait-il, "il est encore trop tôt" pour savoir si cette stratégie, comme la dégradation d’image qu’elle induit, sera durable ou non. En un an à la tête de la première puissance mondiale, le président américain a en tout cas eu le temps de signifier à tous son rejet (presque) total du multilatéralisme - on l'a vu à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. "Trump est clairement anti-multilatéralisme et revient, en cela, à une tradition américaine du XIXe siècle. L’objectif est de ne surtout pas s’embarquer dans des alliances trop compliquées qui pourraient être contraires aux intérêts des Etats-Unis." Son refus d'ouvrir des négociations internationales pour tenter de faire retomber la tension avec la Corée du Nord pourrait en être une illustration.





"L’ensemble de la séquence, qui continue, avec le régime nord-coréen est totalement inédite", ajoutait le professeur d'histoire. "On a notamment vu un président qui a humilié, ridiculisé en public, son secrétaire d’Etat Rex Tillerson, celui qui est en charge de sa diplomatie, alors même que la diplomatie est fondée sur le secret et la confidentialité." Nombreuses, surtout sur la question nord-coréenne, les tensions entre l’ancien PDG d’ExxonMobil et Donald Trump avait éclaté au grand jour début octobre lorsque le chef de l'Etat avait suggéré que les deux hommes comparent leurs tests de QI. "Ces invectives avec Kim Jong-Un (qu'il surnomme "little rocket man", ndlr), c’est du jamais vu dans l’histoire récente. On a retrouvé une tension auto-infligée à peu près équivalente à celle des pires crises de la guerre froide, comme celle de Cuba. Plus de 25 ans après la chute du rideau de fer, cela marque une rupture par rapport à toute l’évolution que l’on avait pu connaître." Sur la Corée du Nord, mais aussi l’accord de Paris sur le climat ou l’Iran, l’ex-magnat de l’immobilier s’est distingué par son désintérêt, voire son mépris, de l’avis général. Mais pas seulement.