VIDÉO - Un "Baby Trump" géant dans les rues de Londres, le président américain ne se sent "pas le bienvenu"

On savait la visite inflammable, et pour l'instant, elle tient toutes ses promesses. La venue de Donald Trump au Royaume-Uni, juste après avoir rompu l'esprit de concorde de l'Otan, se déroule assez mal. Après qu'il a incendié la Première ministre Theresa May au sujet de sa gestion du Brexit dans une interview au Sun (générant ainsi une baisse du cours de la livre sterling), a reparlé une énième fois de sa victoire en répondant à une question sur le même Brexit, était hué par des dizaines de personnes devant l'ambassade américaine, le Commander in Chief n'est pas au bout de ses peines.