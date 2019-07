Un événement Facebook prévoit d'envahir la zone 51 : pourquoi la menace est prise très au sérieux

Il est cependant possible que ce "faux événement" soit devenu une véritable opportunité. Dans la description de la page Facebook l'idée est de se "réunir" et de courir "à la façon de Naruto"(célèbre personnage de manga) pour aller "plus vite que les balles". Mais si la boutade avait donné des idées aux chasseurs d'aliens ?





Au milieu des photomontages et des blagues, il n'est pas toujours évident de trier le bon grain de l'ivraie et de savoir qui est sérieux et qui ne l'est pas. Des publications proposent du covoiturage, d'autres demandent des bons plans pour se loger à proximité. Sur Twitter, un internaute américain s'interroge : "Est-ce que les militaires vont oser tirer si on est vraiment nombreux ?" D'autres s'inquiètent : "Ce groupe est drôle jusqu'à ce que des gens se déplacent et se fassent tuer".