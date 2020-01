Un festival de feux d'artifice pour accueillir la nouvelle année

À l'occasion du Nouvel An, 2 000 drones lumineux, parfaitement coordonnés par un ordinateur, ont réalisé d'incroyables figures sur le ciel de Shanghai. La même technologie a été utilisée à Singapour. Et même en étant quatre fois moins nombreux, leurs performances restent impressionnantes. Puis les feux d'artifice de Londres, classiques, mais efficaces, méritent toujours une distinction. Enfin, l'ambiance a également été au rendez-vous à New York comme en Corée du Nord.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.