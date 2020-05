Un joggeur noir assassiné : les images qui révoltent l’Amérique

Deux hommes blancs ont été arrêtés jeudi soir aux États-Unis, après la diffusion des images insoutenables. Ils sont inculpés pour le meurtre d’un jeune afro-américain, qui faisait son jogging en Géorgie. Les deux suspects, père et fils, sont restés libres pendant deux mois. Désespéré, l’avocat de la famille de la victime a rendu la vidéo publique il y a trois jours. Elle a déclenché une immense vague d’indignation dans le pays. Beaucoup dénoncent un crime raciste et impuni. La justice locale doit maintenant expliquer son inaction pendant des semaines.



