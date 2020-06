VIDÉO - Un mineur devenu millionnaire après la vente de deux pierres de tanzanite

Deux pierres, d'environ 5 et 9,3 kilos : cette découverte a permis à Saniniu Kuryan Laizer d'empocher près de trois millions d'euros, après les avoir vendues à son gouvernement. Ce mineur artisanal de 52 ans a mis au jour deux des plus gros fragments de tanzanite trouvés dans le pays éponyme. Cette pierre précieuse, dont la couleur varie de bleue à violette, n'est exploitée qu'au sein des montagnes Merarani, zone du nord située près du mont Kilimandjaro où les roches ont été dénichées.

Les pierres ont été découvertes dans une zone que le président tanzanien, John Magufuli, avait décidé d'entourer d'un mur en 2018 pour contrôler la production et lutter contre les exportations illégales de tanzanite, notamment vers l'Inde. Lors de l'érection de cette barrière de 24,4 km de long, le président Magufuli avait estimé que 40% de la production nationale était perdue en contrebande.

"Nous passons maintenant d'une situation dans laquelle les petits mineurs faisaient du trafic de tanzanite à une où ils respectent les procédures, et payent les taxes gouvernementales et les royalties", s'est félicité le ministre des Mines, Doto Biteko, lors d'une réception organisée mercredi dans la ville de Manyara pour célébrer l'événement. Un rapport parlementaire, publié en septembre 2017, assurait que l'extraction de la tanzanite profitait essentiellement aux exploitants et aux trafiquants. En cause : la corruption dans le secteur et des contrats défavorables.