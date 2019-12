Allemagne : un Noël sensationnel à Heidelberg

C'est en Allemagne qu'on retrouve les plus anciens marchés de Noël, mais aussi les plus beaux. A l'image de celui d'Heidelberg, qui se passe sur la place de la mairie. Ici, le Gluhwein, un vin chaud local, est à l'honneur tous les soirs de décembre. On peut le déguster en famille ou entre amis dans un emblématique tonneau géant de dix mètres de haut. La gastronomie locale n'est pas en reste. C'est aussi le meilleur endroit pour dénicher des décorations et pour s'imprégner de la féerie de Noël.