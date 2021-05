Un pèlerinage vire à la tragédie en Israël

Le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie a tourné au cauchemar lors d'un pèlerinage juif. L'Inde fait face à une recrudescence des cas de Covid avec plus de 370 000 cas et 3 600 décès par jour. Depuis la fin du troisième confinement au Royaume-Uni le 12 avril, le pays ouvre de nouveau ses restaurants, lieux publics et culturels, ainsi que ses zoos. Enfin, aux États-Unis, les 100 millions de vaccinés n'ont plus besoin de porter le masque en extérieur sauf dans une foule.