VIDÉO - Un pétrolier en feu depuis trois jours : la Chine tente à tout prix d'éviter une marée noire

Alors que le drame a démarré il y a trois jours, le navire est toujours en proie aux flammes, a affirmé ce mardi le ministère chinois des Transports . À présent, les autorités chinoises craignent une marée noire sans précédent. De son côté, Greenpeace se veut un peu plus rassurant. "Avec le bateau en feu, la plupart de ces condensats devraient se consumer et non se répandre dans l'eau", a estimé l'ONG dans un communiqué envoyé à nos confrères de l'AFP. "Toutefois, si le navire coule avant la combustion totale des hydrocarbures, les opérations de nettoyage seront extrêmement compliquées", poursuit le communiqué.





Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué ce lundi dans la soirée que des bateaux de nettoyage avaient été dépêchés sur le lieu de l'accident afin d'éviter "toute autre désastre" lié aux fuites d'hydrocarbures. Mais ces opérations ne sont pas facilitées par des conditions météorologiques très compliquées. De plus, le pétrolier présente "un risque d'explosion ou de naufrage, et les émanations toxiques [...] sont nocives pour le personnel de secours présent sur les lieux", a souligné le ministère des Transports.