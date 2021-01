Un troisième confinement pour toute l'Angleterre à partir de minuit

Ce n'est pas la pluie qui a vidé les cours de récréation du lycée français Charles de Gaulle de Londres, mais bien le coronavirus et sa nouvelle mutation. Une journée après la rentrée de 2021, retour à la maison pour sept millions d'élèves en Angleterre. Dans ce lycée français, l'enseignement se fait désormais à distance à quelques exceptions près. Pendant le deuxième confinement au mois de novembre, les écoles avaient pu rester ouvertes, mais cette fois-ci, la situation est tellement hors de contrôle que partout dans le pays, elles doivent fermer pour au moins six semaines, précise notre correspondante à Londres, Elise Stern.

Les hospitalisations liées au coronavirus ont augmenté de 30% en une semaine. Et la flambée de l'épidémie continue avec 60 000 nouveaux cas aujourd'hui. Un chiffre jamais atteint dans le pays et qui fait craindre une pénurie de lit en réanimation. Alors, le Premier ministre anglais a dû se résoudre à un troisième confinement strict comme la seule solution. Inquiétant pour certains Français résidant à Londres. "J'ai beaucoup d'amis qui commence à se poser des questions. Des personnes qui sont là depuis plus de 10 ans qui veulent rentrer en France à cause de ce qui se passe, Brexit, le confinement, ça fait un peu beaucoup", se désole l'une d'entre eux.