Une découverte émouvante à Pompéi en Italie

C'est dans une grande villa antique située à 700 mètres au Nord-Ouest de la cité que Pompéi exhume une fois encore ses victimes de l'éruption volcanique. Il s'agit de deux corps qui étaient probablement en train de fuir, surpris par cette dernière. L'un est un jeune homme entre 18 et 25 ans, vêtu d'une tunique courte. A priori, il pourrait être un esclave avec plusieurs vertèbres tassées dues à des travaux physiques éprouvants. La tête penchée en arrière, on aperçoit ses dents et son crâne.

La seconde victime, les bras repliés sur le torse, est plus âgée, entre 30 et 40 ans. Un homme d'un mètre soixante-deux qui pourrait être le maître du jeune esclave. Il est vêtu d'une tunique et d'un manteau de laine. Selon le directeur du site archéologique de Pompéi, Massimo Osanna, ils sont probablement morts du choc thermique comme le montre la contraction des pieds et des mains.