Une escalade est-elle possible entre l’Iran, l’Irak et les Etats-Unis ?

En éliminant Qassem Soleimani, les Etats-Unis ont directement frappé au sommet. En effet, en termes d'importance opérationnelle, ce général était le chef numéro un pour l'Iran. Il avait également une importance symbolique en étant juste en dessous des plus hauts personnages de l'Etat. Cependant, pour les Américains, cet homme représentait surtout toutes les actions secrètes et déstabilisatrices. Après des semaines d'escalade, y a-t-il maintenant de vrais risques de guerre ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.