VIDÉO - Une explosion chimique fait 47 morts dans l'est de la Chine

La déflagration, très violente, a notamment brisé les fenêtres, fissuré les murs et éventré les portes des habitations et autres bâtiments sur un rayon de 4 kilomètres. Le Centre national de sismologie chinois a fait état d'un tremblement de terre de magnitude 2,2 au moment de la catastrophe. Cette dernière est survenue dans l'entreprise Tianjiayi Chemical, qui produit notamment des engrais, provoquant l'évacuation de plus de 3.000 habitants par crainte d'émanations toxiques. Le risque d'empoisonnement compliquait les opérations de secours.





Au total, plus de 600 personnes reçoivent un traitement médical, selon les autorités locales. De nombreux riverains semblaient, quelques heures après le drame, livrés à eux-mêmes dans les rues de ce quartier de Yancheng, quand d'autres ont dû précipitamment tout abandonner et passer la nuit à l'hôtel, tant leur habitation a été endommagée. Ce vendredi, les habitants situés à proximité de l'usine déblayaient toujours les débris devant leurs habitations.