Une falaise s'effondre sur des touristes au Brésil

Le lac Furnas et ses cascades est un site très prisé des touristes dans l'Etat du Minas Gerais, à 400 km de São Paulo au Brésil. Comme d'habitude, les bateaux sont nombreux au pied de la falaise lorsqu'un énorme bloc se détache. Avant la chute, pendant quelques minutes, de nombreux signes avant-coureurs : frémissement de l'eau, chutes de pierres... Si certains les ont perçus, d'autres, dont les pilotes de deux embarcations, sont restés tétanisés. Au dernier moment, l'un finit par réaliser et tente de s'échapper, mais il est trop tard.

Appelés en catastrophe, les pompiers comptent sept morts et près de 30 blessés, notamment par le souffle et la projection de centaines de fragments de roche. Choqués, des rescapés ont eu de la chance et on pu retrouver leurs proches. Il resterait encore trois disparus. Les recherches se poursuivent, mais les opérations de plongée pendant la nuit ont été stoppées pour assurer la sécurité des sauveteurs. Selon les pompiers, les pluies très abondantes dans la région ces derniers jours ont favorisé la catastrophe.