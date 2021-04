Une nouvelle vie sur l'eau en Martinique

Que ce soit pour Stéphanie, Paul et leurs deux ados de 14 et 16 ans, pour Éliane, Patrice et leurs deux enfants de 7 et 5 ans ou encore pour Thibault, Claire et leur bébé d'un an, la pandémie de covid a été un déclic, celui qui les a projetés vers une nouvelle vie sous le soleil et sur les flots en Martinique. Depuis le début de la pandémie, la Marina du Marin, le plus grand port de plaisance des Caraïbes, affiche complète. Plusieurs semaines d'attente pour obtenir l'une des 950 places.