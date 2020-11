Une prime pour chaque mort du Covid ?

Donald Trump et Joe Biden n'ont plus que quelques jours pour convaincre les électeurs. L'actuel président américain compte effectuer 17 meeting ce week-end. Un marathon qui ne le met pas à l'abri de petites bêtises. Lors de son passage dans le Minnesota, Donald Trump a évoqué une prime octroyée aux médecins pour chaque mort du Covid. Il cite notamment le cas de l'Allemagne. Que raconte-t-il ? Ces rumeurs circulaient déjà en France et en Belgique depuis quelque temps. Après vérification, l'on s'aperçoit qu'il s'agit d'une prime accordée en marge du plan d'aide aux professions indépendantes en perte de revenu. A suivre également : le "Lincoln Project", un comité de républicains contre Trump, et les restrictions sur le vote par correspondance aux Etats-Unis.



Ce dimanche 1er novembre 2020, Christopher Quarez, dans la chronique "Info/Infox", nous éclaire sur une rumeur concernant une prime Covid attribuée aux médecins. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/11/2020 présentée par Julie Hammett sur LCI.