VIDÉO - Une quarantaine de momies deux fois millénaires découvertes en Egypte

Pour les contempler, il faut emprunter une fine échelle et descendre un tunnel en pierre étroit de neuf mètres. Sous le sol sableux du site archéologique de Touna el-Gebel à Minya, en Moyenne-Egypte (centre), reposent plus de 40 momies dans des chambres minuscules. Elles ont plus de 2000 ans mais sont "en bon état".





Brunâtres, de sexes et de tailles différents, elles sont posées à même le sol ou dans des cercueils ouverts en argile blanche, enveloppées de lin ou décorées d'écritures démotiques, une langue égyptienne antique. Certaines portent encore des fragments de carton coloré, un matériau utilisé pour la fabrication de masques funéraires.





Selon le ministère égyptien des Antiquités, ces hommes et ces femmes, ces enfants et mêmes ces animaux de compagnie ont été découverts dans un tombeau familial appartenant à "la petite bourgeoisie" de l'époque ptolémaïque (323 à 30 avant J.-C.), du nom de la dernière dynastie pharaonique régnante, d'origine grecque, avant que l'Egypte ne passe sous domination romaine. La reine Cléopâtre en fut la dernière souveraine.