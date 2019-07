VIDÉO - USA/Mexique : des balançoires sur le mur frontalier pour faire jouer ensemble les enfants des deux pays

Un projet qui remonte à dix ans. En 2009, Ronald Rael et Virginia San Fratello, deux professeurs d'universités américaines, ont eu l'idée insolite d'installer des balançoires le long du mur frontalier entre les Etats-Unis et le Mexique. Le projet a enfin vu le jour entre la région d’Anapra au Mexique et l’État du Nouveau-Mexique côté américain.





Trois balançoires de couleur rose fluo ont en effet été installées et permettent à petits (et grands) de se balancer sur chaque côté de la frontière. Une initiative symbolique qui survient quelques jours après une décision de la Cour suprême des Etats-Unis. Les juges ont autorisé le président américain à utiliser 2,5 milliards de dollars venus du Pentagone pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique.