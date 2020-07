Vacances : les Anglais vont-ils venir en France ?

Les liaisons maritimes entre la France et la Grande-Bretagne ont repris depuis deux jours. Mais les mesures de quatorzaine s'imposent toujours aux ressortissants britanniques. Nos voisins d'outre-Manche se risquent-ils malgré tout à venir ? Dans la ville côtière d'Ouistreham (Calvados), les Anglais manquent terriblement en ce début de saison. Le retour des Britanniques est vital pour les commerçants. Alors, le maire en appelle à une libre et totale circulation des personnes entre les deux pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.