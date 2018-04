Philippines : l'île paradisiaque de Boracay fermée aux touristes pour six mois

Boracay est une île des Philippines connue pour ses sables blancs et ses cocotiers. Elle accueille deux millions de touristes chaque année. A partir du 26 avril, cette île sera fermée aux touristes pendant six mois. En effet, le gouvernement philippin a pris cette décision afin de nettoyer et évacuer des montages de déchets qui s'y sont accumulés au fil des années.