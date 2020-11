Vaccin anti-Covid : la stratégie allemande

En Allemagne, 70% de la population est prête à se faire vacciner. Et contrairement à la France, même les plus jeunes sont très majoritairement favorables. En matière de vaccin, la méthode allemande est d'anticiper, et cela, depuis maintenant des mois et des mois. Rien qu'à Berlin, six lieux stratégiques ont été choisis pour les futures vaccinations. Parmi eux, à l'ouest de la capitale, un immense centre des congrès. Plus au nord, il y a aussi un patinoire bientôt transformé en laboratoire géant. Les autorités sont formelles, tout doit être prêt pour la mi-décembre, mais pour y arriver, il y a un défi logistique à relever.