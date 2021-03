Vaccination : où se situe la France par rapport au reste du monde ?

Depuis plusieurs mois, la vaccination contre le Covid-19 a été lancée dans de nombreux pays, notamment européens, pour tenter d’endiguer la pandémie qui frappe le monde depuis maintenant plus d’un an. Parmi les premiers à avoir franchi le pas : le Royaume-Uni. Très rapidement, le pays dirigé par Boris Johnson a déployé les grands moyens pour vacciner en masse, mettant en place des drives, des vaccinodromes géants ou réquisitionnant même des églises.

En étant les premiers à à précommander des doses et à réaliser des injections, les Britanniques se hissent sur le podium des nations ayant le plus vacciné, avec 32,7% de la population qui a reçu au moins une dose du vaccin selon les données de ourworldindata.com. Ils arrivent devant les Etats-Unis, qui comptent 17,2% d’habitants vaccinés, et derrière Israël, qui a vacciné 57% de ses citoyens en trois mois. Les Emirats, le Chili et Bahrein sont également parmi les bons élèves, avec respectivement 35,2%, 21,9% et 18,2% de personnes vaccinées.