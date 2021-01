Vaccination : la stratégie offensive du Danemark face au variant du covid-19

Depuis quelques mois, le pays a changé de visage. Les rues de Copenhague sont jonchées de panneaux colorés incitant à se faire tester et à respecter les distances. Depuis plusieurs semaines, le petit royaume, de près de six millions d'habitants, a été fortement touché par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. En cause ? Le variant britannique qui se propage rapidement. Le 13 janvier, le nombre de cas détectés du virus mutant atteignait 208 individus et représenterait 3,6% des cas positifs au Danemark. En une semaine, le nombre de personnes touchées par la mutation a doublé. Le variant anglais devrait y devenir la souche dominante du virus d'ici mi-février, selon le principal institut sanitaire du pays.