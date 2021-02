Vague de froid aux Etats-Unis : même le Texas grelotte

Chicago est méconnaissable avec -30° C et un intense blizzard qui s'abat sur la ville depuis plusieurs jours. Que ce soit à pied ou en voiture, le moindre déplacement devient une épopée. "Il faut vraiment se battre pour essayer de rester campé sur ses jambes, sinon c'est la chute assurée", explique un habitant. Plus habitué aux records de chaleur qu'à la glace, le Texas est particulièrement affecté par cette vague de froid historique. Lundi, il a fait plus froid qu'en Alaska.