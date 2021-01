VIDÉO - Vague de froid en Chine : des températures record à Pékin

GLACIAL - Températures extrêmes jusqu'à moins 47 degrés ! Le froid s’est abattu sur une large partie de la Chine. Des records ont même été battus à Pékin où les relevés ont donné des chiffres jamais vus en plus de 50 ans.

Le mercure a chuté à des niveaux record en Chine. Des alertes à la vague de froid ont été émises par les autorités météorologiques du pays afin de prévenir les habitants des risques que provoquent ces températures. Depuis mardi 5 janvier, la vague de froid a recouvert les deux tiers de l’immense pays. En Mongolie intérieure, le thermomètre est descendu jusqu'à 47 degrés Celsius en dessous de zéro.

À Dalian dans la province du Liaoning, à la frontière avec la Corée du Nord, plus de 7000 ouvriers aidés de 900 véhicules s'affairaient ce jeudi 7 janvier pour dégager les routes bloquées. Ailleurs, dans les provinces de l'Anhui (à l'est de la Chine), du Jiangxi (sud-est), du Zhejiang (est), du Fujian (sud-est), et du Yunnan (sud-ouest), le centre météorologique national a annoncé de nouvelles baisses de température pour cette fin de semaine. Selon cet organisme, la vague de froid apportera des vents violents dans les zones le long du Yangtsé et au nord du fleuve. Les images de routes gelées, de lacs pétrifiés ou de voitures au ralenti illustrent ce froid et ses conséquences en zone urbaine. Hors des villes, la nature enneigée et figée par la glace s'offre en spectacle aux promeneurs.

L'eau est froide mais on se sent bien quand on sort - Nie Bin , 60 ans, nageur dans un lac gelé de Pékin

À Pékin, une station météorologique dans le sud de la ville, en activité depuis 1912, ainsi qu’une dizaine d’autres, ont enregistré les températures les plus basses jamais relevées en janvier avec moins 19 degrés Celsius. On y a vu mercredi des retraités torse nu se baigner dans le lac gelé d’un parc par moins 12 degrés. "L'eau est froide mais on se sent bien quand on sort", a déclaré à l'AFP Nie Bing, un nageur âgé de 60 ans. "Plus c'est froid, plus il faut nager fort", commente un septuagénaire également présent.