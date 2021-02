Vague de froid et tornades aux États-Unis, le pays face à une situation inédite

Dans le Mississippi, les habitants ont découvert au réveil les paysages de cet autre État du Sud couverts de neige et de glace. Les autorités tardaient à dégager les routes dans le Sud où les chasse-neiges ne sont pas courants, et d'ordinaire peu utilisés. "Nous n'avons pas survécu à près d'un an de pandémie pour perdre des gens à cause d'une tempête de neige ou de verglas", a déclaré de son côté le gouverneur du Kentucky, Andrew Beshear.

Pour éviter la surchauffe de tout le système à cause d'un pic de la demande, les compagnies d'électricité enchaînent les coupures partielles depuis ce week-end dans ce grand État du Sud des Etats-Unis. Plus de 3,5 millions de foyers et de commerces étaient privés de courant mardi soir, selon le site Poweroutage.us. Outre le Texas, près de 600.000 personnes sont privées d'électricité à travers l'Oregon (nord-ouest), la Louisiane (sud), le Kentucky (centre-est) et la Virginie occidentale (est).

Conséquence de ces aléas climatiques, plus d'une vingtaine de décès ont été recensés par les médias. Un carambolage géant dû au verglas sur une autoroute près de Dallas a fait au moins six morts et des dizaines de blessés jeudi dernier. Les autorités de Louisiane ont confirmé le décès d'un homme lundi à Lafayette, le premier lié au mauvais temps dans cet État du Sud. Un homme est décédé dans un accident de voiture dû au verglas dans le Kentucky, selon CBS. Un jeune garçon est également décédé après être tombé dans un étang gelé dans le Tennessee, selon la police citée par des médias locaux.