VIDÉO - Vague de froid : la côte Est des États-Unis paralysée par une puissante tempête hivernale

Trois personnes tuées en Caroline du sud, transports paralysés à New York, inondations glacées à Boston, des dizaines de milliers de personnes sans électricité... Après la tempête de neige qui a balayé jeudi 4 janvier la côte Est des Etats-Unis, les autorités redoutent désormais la chute des températures qui devraient avoisiner les -13° Celsius et rester glaciales tout le week-end. Les gouverneurs des Etats de New York et du Massachusetts ont notamment mis en garde contre le verglas avec la chute attendue des températures.