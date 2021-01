Variant anglais : le Portugal touché de plein fouet

Le variant anglais s'est propagé d'une manière fulgurante en quelques jours au Portugal. Il est aujourd'hui le pays au monde le plus touché par le covid en proportion de sa population.

En quelques jours, le Portugal est devenu le pays où l'épidémie progresse le plus rapidement au monde. Les crématoriums sont débordés. Le nombre de cérémonies a doublé en une semaine. Paulo Pereira a perdu sa mère, victime du covid. L'office aurait dû se tenir trois jours après le décès. "Maintenant à Lisbonne, il faut attendre treize jours. C'est impossible de faire ça plus tôt. Ils me disent que c'est lié au grand nombre de mort du covid", déplore-t-il.

Un confinement strict est en vigueur depuis vendredi. Les écoles sont fermées, le centre-ville désert. "Après Noël, après le Nouvel An et les réunions familiales, il ne faut pas s'étonner si le virus s'est propagé", note un habitant. Des chauffeurs de taxi, au chômage technique, ont trouvé un autre coupable. "Cette nouvelle variante du covid anglais et d'Afrique du Sud est très grave. On n'a pas vraiment conscience de ce qui se passait. Mais avec cette nouvelle vague, la réalité nous a rattrapés", affirme l'un d'entre eux.

Les files d'attente s'allongent dans les centres de tests. La mutation du virus a mis les systèmes de santé sous tension. À Lisbonne, le variant britannique représente déjà 30% des contaminations. Et selon les experts, ce chiffre pourrait grimper à 60% d'ici quelques semaines seulement, mais les hôpitaux sur place sont déjà surchargés. À tel point qu'il a fallu ouvrir en urgence deux hôpitaux de campagne pour accueillir les malades, ultime solution avant de faire des choix, autrement dit, de refuser certains patients.

"Peut-être qu'on a sous-estimé le risque réel. Peut-être qu'on a la sensation d'être en sécurité alors que ce n'était pas le cas. Car le Portugal a de nombreuses interactions internationales en raison de sa diaspora, de ses relations avec le Brésil et avec certains pays voisins de ses anciennes colonies africaines", estime Campos Fernandes, ancien ministre de la Santé et professeur de l'École nationale de santé publique. En clair, avec l'Afrique du Sud, et donc le Brésil, où sont nés d'autres variants particulièrement plus virulents.