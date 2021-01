Variant britannique : un virus plus mortel selon Boris Johnson

Pour affirmer une telle chose, le gouvernement britannique s'appuie sur quatre groupes de scientifiques différents, reconnus, qui mènent leurs recherches sur ce variant anglais. Alors, la plupart concluent à une mortalité qui serait plus élevée pour ce variant, mais n'ont pas encore publié tous leurs travaux. Il faut donc garder la plus grande prudence.

Même si c'est incertain, c'est suffisamment inquiétant pour que le gouvernement britannique veuille partager ces informations avec le grand public. Il estime que le variant anglais pourrait être jusqu'à 30 à 40% plus mortel en plus d'être plus contagieux. Malgré tout, ce dernier ne veut pas renforcer pour le moment les mesures de confinement. Le masque, par exemple, n'est toujours pas obligatoire dans la rue et on voit encore beaucoup d'habitants qui ne le portent pas.