Variant du virus : le chaos au Brésil

C'est une région qui a connu des journées et des semaines d'enterrement collectif et qui recense plus de 2 000 morts depuis le début de l'année. C'est aujourd'hui une région du Brésil où tout manque. La population doit se débrouiller seul pour trouver de l'oxygène pour leurs proches à l'hôpital ou à domicile. Le pays est à 100% d'occupation et les jours qui viennent n'augurent rien de bon. Certes, l'armée a livré l'équivalent de 18 tonnes d'oxygène à Manaus, mais qui sont d'ores et déjà insuffisants selon les spécialistes.