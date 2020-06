Vatican : les premiers touristes sont de retour

Ce lundi de Pentecôte est marqué par la réouverture d'un des plus beaux musées du monde. Comme le Colisée et Pompéi, les galeries du Vatican ont accueilli ce matin leurs premiers touristes, après presque trois mois de fermeture. On peut donc à nouveau admirer les chefs-d’œuvre Léonard de Vinci, de Raphaël et la sublime Chapelle Sixtine, tout en respectant les mesures barrières mises en place pour éviter une reprise de la contamination au Covid-19.



