VIDÉO - Venezuela : les images des violences aux frontières avec la Colombie et le Brésil

Suite aux violences survenues au Venezuela, les Etats-Unis ont annoncé leur intention de "passer aux actes". Ce samedi, les forces de sécurité vénézuéliennes ont durement réprimé des manifestations, faisant deux morts dont un garçon de 14 ans selon l'ONG Foro Penal, opposée au gouvernement de Maduro, et plus de 300 blessés, dont des Colombiens, selon le gouvernement de Bogota et différentes sources.





Les troubles ont éclaté aux frontières avec la Colombie et le Brésil, où les manifestants exigeaient l'entrée dans le pays de convois d'aide humanitaire. Plusieurs postes-frontière sont bloqués par l'armée fidèle à Nicolas Maduro, qui refuse l'aide en dénonçant une tentative déguisée d'intervention américaine.