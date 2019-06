VIDEO - Venise : après l'accident, les Vénitiens manifestent pour l'interdiction des paquebots géants

Organisée à l'appel du Comité "No Grandi Navi" ("Non aux grands navires"), la manifestation est partie des "Zattere", ces quais en bois situés en face de l'île de la Giudecca, non loin du lieu où un bateau de croisière hors de contrôle, avec 3.000 personnes à bord, avait heurté dimanche un bateau de tourisme en voulant s'amarrer, faisant quatre blessés légers. L'accident, dont les images d'amateurs ont fait le tour du monde, a ravivé la controverse sur les risques et dommages, notamment écologiques, infligés au site -- la Cité des Doges et sa lagune sont inscrites au patrimoine de l'Unesco -- et à son fragile écosystème par les énormes navires de croisière qui naviguent près du rivage.