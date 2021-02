Venise bradée : vacances à prix cassés

Venise, la sérénissime, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, accueillait avant la pandémie 30 millions de visiteurs par an. La ville des amoureux n'était pas très intime. Mais en mars 2020 avec le confinement, on ne voit seulement que des pigeons sur la place Saint-Marc. Le grand canal est abandonné aux poissons et aux 56 000 habitants. Depuis, la vie suit le rythme des déconfinement, reconfinement. Entre deux restrictions sanitaires, on peut visiter Venise sans être noyé dans la foule et faire de bonnes affaires car pour survivre, commerçants et hôteliers bradent leurs prix.