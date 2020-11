Dans la tête de Trump : le déni de la défaite

"Faire la course contre le pire candidat de l'histoire des États-Unis. Non mais, si je perds, je fais quoi de ma vie ?", avait osé Donald Trump lors d'un disours pendant la campagne. Il le disait en plaisantant car il ne pouvait croire à la défaite. Pour Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis, celle-ci est "juste inacceptable" aux yeux du président sortant : "Le Donald Trump qu'il a construit dans sa tête ne peut pas être un looser. Il a passé sa vie à écraser ceux qu'il considérait ainsi. Là, c'est une blessure terrible".



Une blessure qui ravive celle de son enfance. Entre une mère lointaine et un père qui ne lui laissait pas le choix : être du côté des perdants pour ce dernier, c'était n'être rien. Son père a réussi dans l'immobilier. Donald Trump aussi, mais il a frôlé la faillite. Et c'est son show dans " The Apprentice" qui le remettra en scène. Une émission de télé-réalité dans laquelle il incarnait son propre rôle : un patron qui embauche ou qui vire.