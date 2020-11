Pourquoi Donald Trump ne peut-il pas accepter d'être un "loser"

"Si je perds, je fais quoi de ma vie ?" Cette fanfaronnade lancée par Donald Trump devant une foule acquise à sa cause lors de sa campagne électorale montre que le chef d’Etat avait tout envisagé sauf l’échec. Battu par son adversaire démocrate, Joe Biden, le locataire de la Maison-Blanche n’est plus d’humeur à rire. "Cette défaite est inacceptable pour lui. Le Donald Trump qu’il a construit dans sa tête ne peut pas devenir un perdant ", analyse Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des Etats-Unis.

En dehors de son père, Donald Trump s’inspire de la pensée positiviste du pasteur Norman Vincent Peale, un philosophe chrétien, selon lequel si on veut, on peut. "Donald Trump est partagé entre un mélange de scepticisme sur la nature humaine et un optimisme sur ses capacités personnelles", complète Laure Mandeville. Si certains psychologues associent Donald Trump à un véritable Narcisse, Nicole Bacharan pousse plus loin l'analyse : "Donald Trump a un ego énorme, mais il souffre d’une insécurité psychologique qu’il sublime en agissant."