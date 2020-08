Vidée de ses touristes, la ville de Barcelone joue sa survie

Barcelone est une ville prise d’assaut par les touristes pendant l’été à tel point qu’une partie de la population n’en pouvait plus. Cette année, c’est l’inverse. Il n’y a personne et c’est un drame économique. Pour les commerçants, le futur s’annonce morose. Mais, certains considèrent que la pandémie n’a pas eu que des effets négatifs. Les habitants de la ville pensent qu’ils ont perdu leur identité à cause de l’exploitation commerciale de leurs logements et du tourisme. Alors pour les associations de voisins, le moment est propice pour récupérer leur ville. Sans touristes, la ville fait un bond dans le passé. Les habitants peuvent profiter de la fraîcheur extérieure alors que normalement c’est invivable. Même les monuments s’offrent à nouveau exclusivement aux Barcelonais. Pour l’instant, la Sagrada Família n’ouvre ses portes le week-end qu’à eux. En temps normal, la ville de Barcelone touche environ 20 millions d’euros par jour grâce au tourisme. Alors, la mairie se retrouve face à un défi : relancer son économie sans pour autant s’ouvrir au tourisme de masse. Depuis le mois de juin, un restaurateur a vu une nouvelle clientèle faire son arrivée dans son établissement. Mais, il va falloir attendre quelques mois pour savoir si cette solution pourrait être viable pour les commerçants à long terme. À noter que le secteur du tourisme représente 15% du PIB de la ville. Sans le retour du tourisme de masse, il sera donc difficile de trouver ailleurs des milliards d’euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.