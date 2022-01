Violent incendie meurtrier à New York : que s’est-il passé ?

Le feu a pris au deuxième étage de l'immeuble, en pleine journée. Il est 11h du matin et les pompiers, rapidement alertés, interviennent. Depuis un autre accès, ils inondent l'appartement qui occupe deux étages. Et en deux heures, ils annoncent avoir maîtrisé l'incendie. Pourtant, les fumées ont eu le temps de se propager partout dans les cages d'escaliers.

Les témoignages parlent d'enfants qui appellent au secours depuis les fenêtres de l'immeuble, des enfants et des ados qui crient, qui pleurent dans des fumées de l'incendie. Celles-ci sont tellement épaisses qu'elles n'ont laissé aucune chance aux habitants de cette tour, un bâtiment de 19 étages au cœur du Bronx, quartier populaire de New York. Des victimes ont été retrouvées à chaque étage : 19 morts, dont neuf enfants, et plus de 60 blessés. Mais un bébé a été évacué.