VIDÉO - Violent regain de tension à Hong Kong : "La crise évolue à une vitesse folle"

Sur la forme, c'est l'ingéniosité des manifestants qui a surpris Eric. "Ils ont une créativité incroyable. Ils s'adaptent. Leur slogan "Be water my friend" est d'ailleurs une référence à une interview de Bruce Lee, dans laquelle il explique que l'eau s'adapte, peu importe son contenant ! On dirait qu'ils jouent au jeu du chat et de la souris avec la police. Dimanche soir, en quelques minutes, les manifestants qui étaient à environ 4km de là où j'étais sont arrivés devant moi, grâce au métro. Dans les stations, ils laissent à disposition de la monnaie sur les machines afin qu'ils s'achètent des tickets à l'unité pour se déplacer, évitant d'utiliser leur carte d'abonné qui permettrait à la police de les localiser. Dehors, ils laissent désormais des vêtements en libre-service pour se changer et éviter d'être repérés."





Ce Français, directeur informatique dans une multinationale, en est convaincu : la population soutient très majoritairement le mouvement. "On a vu des affrontements cette semaine dans des quartiers résidentiels, où ce sont les habitants, des gens plus âgés que les manifestants, qui sont allés à la rencontre des policiers pour leur demander de partir." Des policiers qui sont de plus en plus détestés par de nombreux Hongkongais : "On observe un sentiment de colère vis-à-vis d'eux. En particulier depuis que la police a été accusée il y a quelques semaines de passivité au moment des attaques de triades (les mafias locales) pro-Pékin."





Confrontée à une contestation qui ne s'essouffle pas, la Chine est devant un casse-tête. Faut-il céder aux manifestants ou bien envoyer l'armée ? Pékin semble n'avoir aucune solution idéale. Pékin a d'ores et déjà rappelé que sa garnison de plusieurs milliers d'hommes basée au coeur de Hong Kong peut être amenée à "maintenir l'ordre" si l'exécutif local en fait la demande. Une piste écartée par Carrie Lam, qui dirige l'exécutif hongkongais pro-Pékin. Mais pour combien de temps ? "Il faudrait que le gouvernement fasse des gestes réels d'ouverture et de dialogue pour qu'on assiste à une désescalade", estime Eric Delattre. "Au-delà de la loi d'extradition, le mouvement s'est transformé en un mouvement pro démocratie, porté par une jeunesse en manque de perspective dans cette ville néanmoins riche et prospère."