Vidéo virale de policiers battant un homme au sol : la scène se passe en Indonésie, pas en France

La vidéo a connu un important retentissement dans le pays et l'affaire a été traitée par de nombreux médias locaux. Nous pouvons donc retracer assez aisément les événements. La période correspond à l'annonce de la réélection du président sortant, Joko Widodo, vainqueur du du scrutin du 17 avril, avec 55,5 % des voix. Un résultat mal accueilli par les partisans du candidat battu, Prabowo Subianto - un proche de l’ancien dictateur Suharto. De violents affrontements ont eu lieu dans la capitale du pays, Jakarta. Neuf personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées, selon l'AFP et les autorités.





Face à la polémique suscitée par la diffusion de la vidéo de l'agression d'un manifestant par des policiers, la police nationale, dos au mur, a dû réagir. Elle a authentifié la vidéo et a reconnu que l'usage de la force y était "excessif". Comme l'avaient démontré les médias locaux, la scène se déroule sur un parking situé dans la cour de la mosquée Al Huda, au sein du quartier de Kampung Bali, dans le centre de Jakarta.





La victime est un homme de 30 ans, Andri Bibir, contrairement aux informations données dans un premier temps par le lanceur d'alerte Putra Melayu. Ce dernier avait diffusé via son compte Twitter une photo d'un adolescent de 15 ans, victime mortelle des émeutes. Le jeune homme, prénommé Harun, est bel et bien décédé durant ces révoltes mais il est mort par balle. La police dément être à l'origine du tir et assure ne pas avoir utilisé de balles réelles, mais des balles en caoutchouc, des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Une enquête est en cours.