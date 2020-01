Virus chinois : la ville de Wuhan en quarantaine

À Wuhan, il est impossible d'aller à l'aéroport. La gare est également fermée jusqu'à nouvel ordre. Les seuls commerces ouverts sont pris d'assaut. À l'extérieur, masque chirurgical obligatoire. La plupart des onze millions d'habitants de cette ville se terre chez eux. Par précaution, les festivités du Nouvel an chinois sont annulées dans la capitale, et la Cité interdite est fermée aux visiteurs.



