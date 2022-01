Visite surprise du pape chez un disquaire

Le motif de cette course express est peu protocolaire. Il s'agit d'une promesse à honorer. Grand amateur non pas de Pink Floyd et de Bruce Springsteen, de musique classique, le souverain pontife fréquentait la boutique bien avant son élection. Il avait promis de bénir le magasin. C'est désormais chose faite avec en échange et en cadeau un 33 tours offert par la propriétaire.