Vivre sous le dôme de chaleur en Californie

Une opération quasi-militaire pour ces pompiers californiens. Ici, ce sont eux qui organisent et surveillent le feu d’artifice du 4 juillet. Nous sommes au nord de San Francisco. Et cette année 2021, la fête nationale, c’est l’un des moments les plus dangereux de l’été. Pour contrôler cette poudrière, tout le terrain est saupoudré de sable. Les camions de pompiers sont en état d’alerte partout en ville. Et dans ce comté, la police a de quoi vous faire passer l’envie de lancer un pétard : 850 euros d'amendes, et même de la prison.