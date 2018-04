VIDÉO - Voiture-bélier à Toronto : le sang-froid incroyable du policier lors de l'interpellation du suspect

Le Canada est toujours sous le choc deux jours après l'attaque à la voiture-bélier à Toronto. Lundi, un homme de 25 ans au volant d'une camionnette a fauché des dizaines de personnes sur les trottoirs de Toronto, faisant 10 morts et 14 blessés, "majoritairement des femmes" au centre de la métropole économique du Canada. Après avoir commis ces atrocités, le jeune homme s'est arrêté et a été rapidement mis en joue par un policier de la ville. "Sept minutes plus tard, la police de Toronto a arrêté un homme pour un acte de tuerie de masse", selon le chef de la police Saunders.





Le suspect Alek Minassian, 25 ans, a comparu mardi matin quelques minutes dans un petit tribunal du quartier North York de Toronto où le procureur Joe Callaghan lui a signifié les dix chefs d'inculpation pour meurtre avec préméditation.