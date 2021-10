Volcan à La Palma : quand peut-on espérer la fin de l'éruption du Cumbre Vieja ?

Des fumées et des cendres, encore et encore. Cela fait déjà un mois que l'éruption a commencé, le 19 septembre, sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries. Des rivières de lave coulent depuis les flancs de la montagne jusqu'à la mer. En coulées successives, le Cumbre Vieja a englouti plus de 760 hectares et détruit près de 2000 bâtiments, dont des centaines de maisons, d'après les données communiquées par le gouvernement espagnol. Il a même fallu évacuer 7000 personnes sur les 85.000 habitants de l'île.

Se pose alors la question de la fin de l'éruption : quand peut-elle intervenir ? En est-on loin ?