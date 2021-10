Volcan aux Canaries : comment les habitants vivent sous la menace

Tous les matins depuis trois semaines, c'est le même rituel. Il faut nettoyer les cendres qui se sont déposées dans la rue, sur les trottoirs et sur la carrosserie des voitures. "C'est difficile de respirer, je le sens dans mes poumons. Je sors de chez moi le moins possible et quand je le fais, j'essaie de faire vite", raconte une habitante. En permanence, ce même grondement menaçant qui semble ne plus vouloir s'arrêter.